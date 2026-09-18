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Blurred background"J’espère que nos enfants iront mieux que nous" : Un sujet angoissant traité comme une comédie et porté par un excellent quatuor de comédiens
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ATLANTI-CULTURE

18 septembre 2026

"J’espère que nos enfants iront mieux que nous" : Un sujet angoissant traité comme une comédie et porté par un excellent quatuor de comédiens

De : Rudy Milstein Durée : 1h40 Mise en scène : Rudy Milstein Avec : Anne Marivin, Ariane Mourier, Nicolas Lumbreras, Erwan Téréné, Maeva Pinto Lopes, Antoine Sibelle Théâtre de la Pépinière 7, rue Louis le Grand 75002 PARIS 01 42 61 44 16

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MOTS-CLES

comédie , enfants , Théâtre de la Pépinière , Rudy Milstein

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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