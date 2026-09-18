ATLANTI-CULTURE

"J’espère que nos enfants iront mieux que nous" : Un sujet angoissant traité comme une comédie et porté par un excellent quatuor de comédiens

De : Rudy Milstein Durée : 1h40 Mise en scène : Rudy Milstein Avec : Anne Marivin, Ariane Mourier, Nicolas Lumbreras, Erwan Téréné, Maeva Pinto Lopes, Antoine Sibelle Théâtre de la Pépinière 7, rue Louis le Grand 75002 PARIS 01 42 61 44 16