ATLANTI-CULTURE
18 septembre 2026
"J’espère que nos enfants iront mieux que nous" : Un sujet angoissant traité comme une comédie et porté par un excellent quatuor de comédiens
De : Rudy Milstein Durée : 1h40 Mise en scène : Rudy Milstein Avec : Anne Marivin, Ariane Mourier, Nicolas Lumbreras, Erwan Téréné, Maeva Pinto Lopes, Antoine Sibelle Théâtre de la Pépinière 7, rue Louis le Grand 75002 PARIS 01 42 61 44 16
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).