6 février 2026
Jeffrey Epstein, révélateur d’un système d’influence au coeur des élites mondiales
L’affaire Jeffrey Epstein dépasse très largement la figure d’un prédateur sexuel isolé. Elle agit comme un révélateur brutal d’un système d’impunité au sommet des élites politiques, financières et intellectuelles occidentales. Sa longévité, son accès répété aux plus hauts cercles du pouvoir, l’opacité de sa fortune et l’absence de réactions institutionnelles proportionnées malgré des faits graves et documentés suggèrent l’existence de réseaux informels d’influence capables de neutraliser durablement les mécanismes judiciaires, médiatiques et politiques. Décryptage.
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Yves Bourdillon est journaliste aux Echos depuis 1996, en charge de l’Afrique, du Proche Orient et de l’ex URSS.
