Le milliardaire Jeffrey Epstein et sa complice Gislaine Maxwell.
SYMPTOME DU MAL

6 février 2026

Jeffrey Epstein, révélateur d’un système d’influence au coeur des élites mondiales

L’affaire Jeffrey Epstein dépasse très largement la figure d’un prédateur sexuel isolé. Elle agit comme un révélateur brutal d’un système d’impunité au sommet des élites politiques, financières et intellectuelles occidentales. Sa longévité, son accès répété aux plus hauts cercles du pouvoir, l’opacité de sa fortune et l’absence de réactions institutionnelles proportionnées malgré des faits graves et documentés suggèrent l’existence de réseaux informels d’influence capables de neutraliser durablement les mécanismes judiciaires, médiatiques et politiques. Décryptage.

Xavier Raufer Go to Xavier Raufer page et Yves Bourdillon Go to Yves Bourdillon page

10 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Raufer image
Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

Yves Bourdillon image
Yves Bourdillon

Yves Bourdillon est journaliste aux Echos depuis 1996, en charge de l’Afrique, du Proche Orient et de l’ex URSS.