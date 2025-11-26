Des soldats français en mission au Mali.
© Reuters
POLEMIQUE MALVENUE
26 novembre 2025
Jean-Marie Bockel : « Quand on sait comme moi ce que c’est de perdre un enfant au combat, on comprend que le CEMA a simplement dit la vérité »
Dans un moment de tensions géopolitiques inédites, les propos du chef d’état-major des armées affirmant qu’il faudrait « accepter de perdre ses enfants » ont déclenché une polémique aussi immédiate que révélatrice.
6 min de lecture
THEMATIQUESDéfense
Jean-Marie Bockel est un avocat et homme politique.
Nommé en 2007 Secrétaire d'Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie, il devient secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens combattants lors du remaniement ministériel de mars 2008.
Beaucoup voient dans ce changement le résultat de pressions exercées par les présidents Omar Bongo et Denis Sassou-Nguesso, mécontents de ses positions au sujet de la Françafrique.
Populaires
Jean-Marie Bockel est un avocat et homme politique.
Nommé en 2007 Secrétaire d'Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie, il devient secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens combattants lors du remaniement ministériel de mars 2008.
Beaucoup voient dans ce changement le résultat de pressions exercées par les présidents Omar Bongo et Denis Sassou-Nguesso, mécontents de ses positions au sujet de la Françafrique.