Le candidat à la mairie de New York, Zohran Mamdani, salue ses partisans lors d'un rassemblement électoral, le 24 juin 2025, dans le quartier de Long Island City, dans le Queens, à New York.

© MICHAEL M. SANTIAGO / Getty Images / AFP

CLIVAGE PROFOND

4 novembre 2025

Jean-Eric Branaa : “Le Parti démocrate est divisé entre un pôle militant qui inspire et un centre gestionnaire qui rassure”

Alors que Zohran Mamdani incarne le renouveau progressiste dans les grandes métropoles comme New York, le Parti démocrate traverse une crise d’identité à l’échelle nationale.

Jean-Eric Branaa
Spécialiste des Etats-Unis - IRIS

Jean-Eric Branaa est spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l’université Assas-Paris II. Il est chercheur au centre Thucydide. Son dernier livre s'intitule Kamala Harris, l'Amérique du futur (Nouveau Monde éditions, collection Chronos, poche, 2024). Il est également l'auteur de Hillary, une présidente des Etats-Unis (Eyrolles, 2015), Qui veut la peau du Parti républicain ? L’incroyable Donald Trump (Passy, 2016), Trumpland, portrait d'une Amérique divisée (Privat, 2017), 1968: Quand l'Amérique gronde (Privat, 2018), Et s’il gagnait encore ? (VA éditions, 2018), Joe Biden : le 3e mandat de Barack Obama (VA éditions, 2019), la biographie de Joe Biden (Nouveau Monde, 2020) et Géopolitique des Etats-Unis (Puf, 2022). 

