ATLANTI-CULTURE
18 mars 2026
Je suis Romane Monnier, de Delphine de Vigan
Douter de tout puis disparaître. L'illusion d'échapper à la bulle numérique...
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MOTS-CLESculture , roman , identité , réseaux sociaux
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
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