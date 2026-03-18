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ATLANTI-CULTURE

18 mars 2026

Je suis Romane Monnier, de Delphine de Vigan

Douter de tout puis disparaître. L'illusion d'échapper à la bulle numérique...

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MOTS-CLES

culture , roman , identité , réseaux sociaux

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Verdeau pour Culture-Tops

Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).