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ATLANTI'CULTURE

28 septembre 2026

Je, de Lilia Hassaine, relecture contemporaine du roman de Charlotte Brontë

Quand “Jane Eyre” - le roman culte de Charlotte Brontë - se métamorphose en un thriller intimiste contemporain

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MOTS-CLES

Lilia Hassaine , Editions Gallimard

THEMATIQUES

Culture
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Elisabeth Autet pour Culture-Tops

Elisabeth Autet est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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