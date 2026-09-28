ATLANTI'CULTURE
28 septembre 2026
Je, de Lilia Hassaine, relecture contemporaine du roman de Charlotte Brontë
Quand “Jane Eyre” - le roman culte de Charlotte Brontë - se métamorphose en un thriller intimiste contemporain
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MOTS-CLESLilia Hassaine , Editions Gallimard
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Elisabeth Autet est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Elisabeth Autet est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).