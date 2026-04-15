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Blurred background"Jaune soleil" de Eric Chevillard
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ATLANTI-CULTURE

15 avril 2026

"Jaune soleil" de Eric Chevillard : un astre bien pâlot où la recherche formelle prend le pas sur l’histoire et l’émotion

De : Eric Chevillard Les Editions de Minuit Parution le 5 mars 2026 192 pages 18 €

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MOTS-CLES

Eric Chevillard , Les Editions de Minuit , soleil , jaune

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).