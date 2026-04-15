ATLANTI-CULTURE
15 avril 2026
"Jaune soleil" de Eric Chevillard : un astre bien pâlot où la recherche formelle prend le pas sur l’histoire et l’émotion
De : Eric Chevillard Les Editions de Minuit Parution le 5 mars 2026 192 pages 18 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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