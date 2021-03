J’ai cherché à me faire vacciner : mission impossible…

J’ai cherché à me faire vacciner contre la Covid-19 : mission impossible…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Je n’ai pas le souffle de Gabriel Garcia Marquez (L’amour aux temps du choléra). Ni le génie d’Albert Camus (La Peste). Je me contenterai donc d’une petite chronique que je dédie aux incapables qui nous gouvernent.

Je suis un citoyen respectueux des consignes sanitaires. Je mets un masque puisqu’on me le demande. Mon département (l’Eure) étant confiné, je ne me déplace pas à plus de 30 kilomètres. Et j’ai bu les paroles de Messieurs Macron, Castex et Véran qui me disaient que le vaccin c’était le salut.

J’ai donc voulu me faire vacciner. Je comptais sur mon médecin : il n’avait reçu que 10 doses et avait 30 personnes sur sa liste d’attente. Il a prononcé quelques mots bien sentis sur Véran et m’a indiqué qu’aux environs du 10 mai, ce serait peut-être envisageable.

Je me suis tourné vers des centres de vaccination de ma région. Au téléphone un répondeur m’a indiqué un 08 qu’il fallait appeler pour prendre rendez-vous. Submergé sans doute par les demandes ce 08 ne répond pas.

Un peu découragé mais néanmoins tenace, je me suis tourné vers les rendez-vous en ligne. Partout la même réponse : merci de nous recontacter fin avril. J’ai également appris qu’il y avait des centres de vaccination qui ne faisaient que la deuxième vaccination : ils n’indiquaient pas où faire la première…

Les pharmaciens sont également habilités à vacciner. Ils attendent des doses qui ne viennent pas. Et on m’a dit de téléphoner fin avril pour un éventuel rendez-vous. En désespoir de cause, je me suis tourné vers le vétérinaire qui s’occupe de mon chat.

Il a été bienveillant. Mais m’a fait comprendre que vacciner entre deux chiens et deux chats était une tâche prométhéenne et qu’il me faudrait attendre longtemps.

En lisant les journaux j’ai appris que la Grande-Bretagne avait réussi à vacciner 30 millions de personnes. Résultat : pour la première fois depuis un an, pas un seul mort à Londres. Comment fait-on pour être naturalisé et devenir citoyen britannique ?