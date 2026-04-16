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Le secrétaire d'État américain Marco Rubio (C), aux côtés du conseiller du département d'État américain Michael Needham (L) et de l'ambassadeur américain au Liban Michel Issa (R), lors d'une réunion avec l'ambassadrice du Liban aux États-Unis Nada Hamadeh Moawad au département d'État à Washington, DC, le 14 avril 2026.
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ANALYSE

16 avril 2026

Israël-Liban : et s’il fallait aller jusqu’au bout, pour une fois ?

Israël et le Liban négocient directement. Cette rencontre, hautement symbolique et saluée prudemment des deux côtés, a été organisée pour tester si la convergence d'intérêts entre les deux pays était suffisamment solide et parce que Washington a finalement décidé de prendre les choses en main. Il faut noter quand même que le gouvernement libanais à le soutien de la population pour ces pourparlers, c'est inédit. Le Liban est prêt.

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MOTS-CLES

Israël , Liban , négociations , pourparlers , Hezbollah , France

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A PROPOS DES AUTEURS
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Landman Léa

Léa Landman est géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient.