ANALYSE

16 avril 2026

Israël-Liban : et s’il fallait aller jusqu’au bout, pour une fois ?

Israël et le Liban négocient directement. Cette rencontre, hautement symbolique et saluée prudemment des deux côtés, a été organisée pour tester si la convergence d'intérêts entre les deux pays était suffisamment solide et parce que Washington a finalement décidé de prendre les choses en main. Il faut noter quand même que le gouvernement libanais à le soutien de la population pour ces pourparlers, c'est inédit. Le Liban est prêt.