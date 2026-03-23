EUROPE
23 mars 2026
Islamophobie : Berlin instaure sa journée de l’intimidation…
La dernière chose dont Berlin a besoin est une journée contre l’islamophobie — ce dont elle a besoin, ce sont de meilleurs politiciens.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESBerlin , islamophobie , AfD , immigration
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.