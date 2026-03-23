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Des personnes de confession musulmane dans une salle de prière (image d'illustration).
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EUROPE

23 mars 2026

Islamophobie : Berlin instaure sa journée de l’intimidation…

La dernière chose dont Berlin a besoin est une journée contre l’islamophobie — ce dont elle a besoin, ce sont de meilleurs politiciens.

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MOTS-CLES

Berlin , islamophobie , AfD , immigration

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Sabine Beppler-Spahl

Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.