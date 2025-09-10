Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, s’exprime aux côtés d’une photo de la réfugiée ukrainienne Iryna Zarutska, qui aurait été tuée par Decarlos Brown Jr., lors d’un trajet en tramway à Charlotte (Caroline du Nord), pendant un point de presse dans la salle de presse James S. Brady de la Maison Blanche, à Washington, DC, le 9 septembre 2025.
Tragédie

Irina Zarutska, la jeune ukrainienne dont le meurtre barbare révolte l'Amérique et révèle les mille et un renoncements politiques des élites progressistes

La mort d’Iryna Zarutska, poignardée au hasard dans un train à Charlotte par un homme au lourd passif judiciaire et psychiatrique, choque par sa soudaineté et par le fait qu’elle a été intégralement captée par vidéosurveillance. Le suspect, connu des autorités et diagnostiqué schizophrène, renvoie à d’autres drames récents en Europe et met en cause un système qui laisse errer des profils dangereux sans soins contraints efficaces. La retenue de certains médias et des responsables politiques alimente l’exaspération de l’opinion. Derrière l’invocation nécessaire de la compassion, une exigence s’impose : protéger d’abord les innocents.

avec Lauren Smith
author imageLauren Smith

Lauren Smith est chroniqueuse à Londres pour europeanconservative.com

