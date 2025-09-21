Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Internationalil y a 2 heures
L'horloge du compte à rebours du concours de chanson Intervision sur la place centrale Manezhnaya, à l'extérieur du Kremlin à Moscou, le 17 septembre 2025.
Made in Russia

Intervision : la tentative de la Russie pour créer son Eurovision… version conservatrice

Si vous lisiez ceci : « L’unité par la musique : les meilleurs artistes du monde entier se réunissent sur une même scène pour inspirer et unir des millions de personnes », vous pourriez croire qu’il s’agit d’un argument publicitaire pour l’Eurovision de l’année prochaine. Mais ce n’est pas le cas. Au contraire, c’est le slogan du concours Intervision de cette année, qui se tiendra à Moscou le 20 septembre.

avec Vitaly Kazakov
