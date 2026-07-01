MINORITY REPORT — ENJEUX ET IA DANS LES AUDITIONS D’ENQUETE
1 juillet 2026
Les interrogatoires sont souvent décisifs pour élucider les crimes : avec l'IA les investigations vont-elles aller plus vite ?
L’audition à visée d’enquête — ce processus consistant à recueillir des récits précis et complets auprès des victimes, des témoins et des suspects — constitue la pierre angulaire du système de justice pénale.
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Vu sur:Source : The Conversation — « Investigative interviews are key to solving crimes — should AI be helping police with their inquiries? » (auteur(s) et date à préciser) - https://theconversation.com/investigative-interviews-are-key-to-solving-crimes-should-ai-be-helping-police-with-their-inquiries-285874
MOTS-CLESauditions d'enquête , IA policière , intelligence artificielle et police , faux aveux , biais d’automatisation , mémoire reconstructive , formation des enquêteurs , transcriptions automatisées
THEMATIQUESSécurité
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur adjoint de psychologie légale, Département de psychologie, Florida Institute of Technology ; Université de Portsmouth
Professeur de psychologie légale, Université de Portsmouth
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur adjoint de psychologie légale, Département de psychologie, Florida Institute of Technology ; Université de Portsmouth
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