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Derrière la querelle des réseaux sociaux apparaît alors une question politique beaucoup plus ancienne : comment une société tient-elle ?
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POINT DE VUE

25 août 2026

Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs : et si notre véritable crise était celle de la confiance ?

En censurant l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de quinze ans, le Conseil constitutionnel n’a peut-être pas créé le problème. Il l’a révélé : nous attendons désormais de la loi qu’elle prononce à la place des adultes les interdits qu’ils n’osent plus poser eux-mêmes. L’honnêteté oblige à reconnaître que sa décision du 14 août nous a pris par surprise, à commencer par les plus anciens d’entre nous qui n’avaient auparavant jamais songé au caractère disproportionné d’une enfance totalement déconnectée des réseaux.

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MOTS-CLES

interdiction , réseaux sociaux , mineurs , confiance , Conseil constitutionnel

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Joseph Vautier

Joseph Vautier est actuellement conseiller principal d’éducation dans un collège au Havre, où il pilote la vie scolaire et accompagne les équipes éducatives, les élèves et les familles. Juriste et politiste de formation, il est titulaire d’une maîtrise en droit public de l’université Paris II Panthéon-Assas. Il est également diplômé en théologie et a poursuivi un second cycle de théologie morale, de niveau master.