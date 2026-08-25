POINT DE VUE

Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs : et si notre véritable crise était celle de la confiance ?

En censurant l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de quinze ans, le Conseil constitutionnel n’a peut-être pas créé le problème. Il l’a révélé : nous attendons désormais de la loi qu’elle prononce à la place des adultes les interdits qu’ils n’osent plus poser eux-mêmes. L’honnêteté oblige à reconnaître que sa décision du 14 août nous a pris par surprise, à commencer par les plus anciens d’entre nous qui n’avaient auparavant jamais songé au caractère disproportionné d’une enfance totalement déconnectée des réseaux.