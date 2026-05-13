POINT DE VUE

13 mai 2026

Intelligence artificielle à l’école : ne perdons pas la mémoire !

Le lancement de ChatGPT 3.5 en novembre 2022 a provoqué une onde de choc mondiale. L’irruption de l’intelligence artificielle générative est, depuis lors, considérée comme une rupture comparable à la maîtrise du feu et à l’invention de l’imprimerie réunies. Si les conséquences précises d’une telle révolution technologique et culturelle font débat, il est fort à parier qu’une grande partie de nos existences sera à l’avenir profondément transformée. Dans ce contexte d’incertitudes et de surenchère prospective, que doit faire l’école ?