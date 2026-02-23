VERITE QUI DERANGE
23 février 2026
Insécurité et criminalité : les Français alertent, les préfectures rassurent, les chiffres tranchent
Chaque fois qu'on leur donne la parole, les français crient leur inquiétude, voire leur fureur, sur l'insécurité qui les accable ; ce, à tout journal ou Institut de sondage ; cette variété de sources et d'acteurs ayant valeur de référendum.
4 min de lecture
THEMATIQUESFrance
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Populaires
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.