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Les tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld, en Allemagne, peu avant leur démolition contrôlée.
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FRAGILITES DU MODELE EUROPEEN

29 mars 2026

(In)Sécurité énergétique : voilà comment l’UE se met gravement en danger faute de vision stratégique

Alors que les tensions internationales ravivent les enjeux énergétiques, les choix européens interrogent par leur manque de cohérence et de vision à long terme. L’Europe s’enfonce dans une impasse énergétique. Ce décalage grandissant avec les États-Unis pourrait coûter cher sur le plan économique et industriel.

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MOTS-CLES

énergie , électricité , europe , Union européenne , Parlement européen , nucléaire , centrales nucléaires , gaz , facture d'énergie , prix , tarifs , États-Unis , pétrole , Allemagne , hydrogène

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.

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