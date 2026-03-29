FRAGILITES DU MODELE EUROPEEN

29 mars 2026

(In)Sécurité énergétique : voilà comment l’UE se met gravement en danger faute de vision stratégique

Alors que les tensions internationales ravivent les enjeux énergétiques, les choix européens interrogent par leur manque de cohérence et de vision à long terme. L’Europe s’enfonce dans une impasse énergétique. Ce décalage grandissant avec les États-Unis pourrait coûter cher sur le plan économique et industriel.