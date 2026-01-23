©
Le président américain Donald Trump arrive au Macomb County Community College Sports Expo Center à Warren, Michigan, le 29 avril 2025, pour prononcer un discours marquant son 100e jour au pouvoir.
SOFT POWER
23 janvier 2026
Ingérence américaine (sur des magistrats français en marge du procès de Marine Le Pen) : tout sauf une nouveauté, l'agressivité en plus
Du plan Marshall à l'interdiction de visa à des personnalités françaises, l'influence américaine est devenue nettement plus agressive. Et ce n'est sans doute pas terminé.
9 min de lecture
MOTS-CLESEtats-Unis , europe , Union Européenne , ingérence , procès , Marine Le Pen , soft power , Donald Trump
THEMATIQUESInternational
Claude Revel, ancienne élève de l'ENA (promotion Voltaire), est l'un des plus grands spécialistes français de l'influence. Professeur à Skema Business School, conseil de groupes internationaux, elle est l'auteur du livre "La France, un pays sous influences?" aux éditions Vuibert.
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
