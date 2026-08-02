PREVENTION

Inefficaces contre les maladies respiratoires ? Voilà ce que révèle une étude majeure sur les systèmes de purification d’air

Largement déployés pendant la pandémie de Covid-19, les filtres HEPA étaient censés limiter la transmission des virus en intérieur. Pourtant, plusieurs études, dont un vaste essai britannique, concluent qu'ils ne réduisent pas le risque d'infections respiratoires en conditions réelles.