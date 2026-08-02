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PREVENTION

2 août 2026

Inefficaces contre les maladies respiratoires ? Voilà ce que révèle une étude majeure sur les systèmes de purification d’air

Largement déployés pendant la pandémie de Covid-19, les filtres HEPA étaient censés limiter la transmission des virus en intérieur. Pourtant, plusieurs études, dont un vaste essai britannique, concluent qu'ils ne réduisent pas le risque d'infections respiratoires en conditions réelles.

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MOTS-CLES

santé , infections , virus , infection virale

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul Hunter

Professeur de médecine à l'Université d'East Anglia.

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Julii Brainard

Chercheur associé principal à la Norwich Medical School de l'Université d'East Anglia

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