©
Des nouveau-nés dorment dans des berceaux à la maternité de l'hôpital régional de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, le 21 octobre 2022.
DYNAMIQUES LIEES
16 janvier 2026
Ces indicateurs qui montrent que la baisse de la démographie a une incidence directe sur notre économie
L'économiste Christian Saint‑Étienne dresse un diagnostic sans détour : le déclin français ne doit rien au hasard. Selon lui, les politiques de Lionel Jospin puis de François Hollande ont brisé à la fois la dynamique économique et l’élan démographique. Un double choc dont la France peine encore à se relever.
4 min de lecture
THEMATIQUESEconomie
Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.
Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).
Populaires
Christian Saint-Etienne est professeur titulaire de la Chaire d'économie industrielle au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Il a également été membre du Conseil d'Analyse économique de 2004 à juin 2012.
Il est également l'auteur de La fin de l'euro (François Bourin Editeur, mars 2011).