Les drapeaux de l'Inde et de la Chine sont visibles à l'extérieur du Centre de congrès et d'expositions de Tianjin Meijiang avant le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin, le 31 août 2025.
BATAILLE DE GEANTS

2 mars 2026

L’Inde de Modi contre la Chine de Xi : une même ambition face au modèle occidental, deux trajectoires

En Asie, deux géants se font face. Deux Etats-continents à la puissance politique, économique et militaire considérable qui rivalisent sur tous les fronts. Deux civilisations plurimillénaires, confrontées aux défis du XXIe siècle, dont la relation et les chocs futurs écriront une part décisive de l'avenir du monde. Pour en parler, Emmanuel Lincot.

Emmanuel Lincot Go to Emmanuel Lincot page

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Lincot image
Emmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).