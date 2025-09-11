Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 30 août au 5 septembre

Défenseil y a 5 heures
Un drone russe survole Kyiv lors de frappes de drones et de missiles, le 7 septembre 2025, dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine. Selon les autorités, la Russie a lancé tôt le 7 septembre sa plus vaste salve aérienne jamais menée contre l’Ukraine, incendiant le siège du gouvernement ukrainien à Kyiv.
Un drone russe survole Kyiv lors de frappes de drones et de missiles, le 7 septembre 2025, dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine. Selon les autorités, la Russie a lancé tôt le 7 septembre sa plus vaste salve aérienne jamais menée contre l’Ukraine, incendiant le siège du gouvernement ukrainien à Kyiv. © AFP or licensors
Provocation

Incursion de drones russes en Pologne : la si faible réponse politique de l’Europe

Pour Arnaud Castaignet, l’attaque coordonnée de drones russes contre la Pologne constitue un signal délibéré : Moscou évalue les défenses anti-aériennes alliées et la réaction politique occidentale. Face à cette escalade hybride, la Pologne a fermé son espace aérien et invoqué l’article 4 de l’OTAN, tandis que l’Europe et les États-Unis peinent à afficher une riposte crédible, laissant à la Russie l’initiative d’aller toujours plus loin.

avec Arnaud Castaignet
author imageArnaud Castaignet

Arnaud Castaignet est Vice-Président de Skeleton Technologies, une entreprise estonienne spécialisée dans le stockage d'énergie à haute puissance pour les centres de données, les réseaux électriques, la défense et la mobilité. Il s'occupe des relations gouvernementales et des partenariats stratégiques. Il exerce dans les affaires publiques depuis 15 ans, ayant auparavant travaillé à Paris et à Bruxelles. 

En parallèle, il est aussi mentor au sein d'incubateurs et accélérateurs de startups de défense comme NATO DIANA et Brave1, et membre du conseil consultatif du think tank Euro Créative, spécialisé sur l'Europe centrale et orientale.

Voir la bio »

Incursion de drones russes en Pologne : la si faible réponse politique de l’Europe

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

International