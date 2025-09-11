Défenseil y a 5 heures
Provocation
Incursion de drones russes en Pologne : la si faible réponse politique de l’Europe
Pour Arnaud Castaignet, l’attaque coordonnée de drones russes contre la Pologne constitue un signal délibéré : Moscou évalue les défenses anti-aériennes alliées et la réaction politique occidentale. Face à cette escalade hybride, la Pologne a fermé son espace aérien et invoqué l’article 4 de l’OTAN, tandis que l’Europe et les États-Unis peinent à afficher une riposte crédible, laissant à la Russie l’initiative d’aller toujours plus loin.