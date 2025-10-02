Les secrets des plantes

Immobiles mais incroyablement sensibles à leur environnement : voilà comment ce que les scientifiques apprennent du système de réponse des plantes pourrait aider à protéger les humains

Elles semblent immobiles, mais les plantes sont en réalité d’une sensibilité extrême à leur environnement. Lumière, température, sécheresse, salinité ou pathogènes : chaque signal est scruté et interprété pour adapter leur croissance et leur survie. Une équipe de chercheurs britanniques a cartographié avec une précision inédite la manière dont les cellules végétales réagissent grâce à la sumoylation, un mécanisme de modification des protéines encore mal connu. Leurs travaux ouvrent de nouvelles perspectives, non seulement pour développer des cultures plus résilientes face au stress climatique, mais aussi pour mieux comprendre les rouages fondamentaux de l’adaptation du vivant, de la plante à l’humain.