DEFAIRE D’UNE MAIN

6 juin 2026

Immigration : quand le manque d'hébergement d'urgence pousse le gouvernement à accélérer la délivrance des titres de séjour

Alors que l'INSEE vient d'annoncer le chiffre de 7,7 millions d'immigrés vivant en France, soit 11,3 % de la population, le gouvernement Lecornu a publié discrètement une circulaire qui soulève de vraies questions sur la cohérence de sa politique migratoire. Signée le 26 mai 2026 par Laurent Nuñez et Vincent Jeanbrun, elle demande aux préfets d'accélérer la délivrance de titres de séjour à certaines catégories d'étrangers hébergés en urgence, au nom de la saturation du parc d’hébergement d’urgence..