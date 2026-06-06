DEFAIRE D’UNE MAIN
6 juin 2026
Immigration : quand le manque d'hébergement d'urgence pousse le gouvernement à accélérer la délivrance des titres de séjour
Alors que l'INSEE vient d'annoncer le chiffre de 7,7 millions d'immigrés vivant en France, soit 11,3 % de la population, le gouvernement Lecornu a publié discrètement une circulaire qui soulève de vraies questions sur la cohérence de sa politique migratoire. Signée le 26 mai 2026 par Laurent Nuñez et Vincent Jeanbrun, elle demande aux préfets d'accélérer la délivrance de titres de séjour à certaines catégories d'étrangers hébergés en urgence, au nom de la saturation du parc d’hébergement d’urgence..
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THEMATIQUESSociété
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.
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Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.