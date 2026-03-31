ATLANTI-CULTURE
31 mars 2026
"Ils ne méritent pas tes larmes" : Une journée marquante pour la conquête des droits civiques des Afro-américains
De : Thomas Snégaroff Durée : 1H10 Mise en scène : Michel Belletante Avec : Thomas Snégaroff, Xavier Bussy (musicien) Théâtre de La Pépinière 7, rue Louis-le-grand 75002 PARIS 01 42 61 44 16
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESThomas Snégaroff , afro-américains , Michel Belletante , droits civiques , Théâtre de la Pépinière
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).