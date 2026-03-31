ATLANTI-CULTURE

31 mars 2026

"Ils ne méritent pas tes larmes" : Une journée marquante pour la conquête des droits civiques des Afro-américains

De : Thomas Snégaroff Durée : 1H10 Mise en scène : Michel Belletante Avec : Thomas Snégaroff, Xavier Bussy (musicien) Théâtre de La Pépinière 7, rue Louis-le-grand 75002 PARIS 01 42 61 44 16