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Blurred background"Ils ne méritent pas tes larmes"
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ATLANTI-CULTURE

31 mars 2026

"Ils ne méritent pas tes larmes" : Une journée marquante pour la conquête des droits civiques des Afro-américains

De : Thomas Snégaroff Durée : 1H10 Mise en scène : Michel Belletante Avec : Thomas Snégaroff, Xavier Bussy (musicien) Théâtre de La Pépinière 7, rue Louis-le-grand 75002 PARIS 01 42 61 44 16

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MOTS-CLES

Thomas Snégaroff , afro-américains , Michel Belletante , droits civiques , Théâtre de la Pépinière

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Hané pour Culture-Tops

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

 

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