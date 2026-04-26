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26 avril 2026

Il y a 40 ans, Tchernobyl : des documents secrets de la Stasi révèlent l’ampleur de la campagne de désinformation soviétique sur la catastrophe nucléaire

Quarante ans après la catastrophe de Tchernobyl, des archives secrètes de la Stasi révèlent l’ampleur d’une désinformation soigneusement orchestrée par les régimes soviétique et est-allemand. Entre mensonges d’État, manipulation de l’opinion et gestion cynique des risques sanitaires, ces documents éclairent les dérives d’un système obsédé par son image.