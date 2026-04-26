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Nikolaï Soloviev, ingénieur retraité de la centrale nucléaire de Tchernobyl, se tient devant les portraits des premières victimes de Tchernobyl dans la salle commémorative du musée de la ville de Slavoutytch et de la centrale nucléaire de Tchernobyl, le 24 avril 2026.
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26 avril 2026

Il y a 40 ans, Tchernobyl : des documents secrets de la Stasi révèlent l’ampleur de la campagne de désinformation soviétique sur la catastrophe nucléaire

Quarante ans après la catastrophe de Tchernobyl, des archives secrètes de la Stasi révèlent l’ampleur d’une désinformation soigneusement orchestrée par les régimes soviétique et est-allemand. Entre mensonges d’État, manipulation de l’opinion et gestion cynique des risques sanitaires, ces documents éclairent les dérives d’un système obsédé par son image.

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MOTS-CLES

Tchernobyl , Catastrophe de Tchernobyl , centrale nucléaire , réacteur nucléaire , catastrophe , 40 ans , idéologie , mensonges , Stasi , URSS , union soviétique , secrets , histoire , désinformation

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Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Lauren Cassidy

Lauren Cassidy est maître de conférences en études germaniques et russes au coeur de l'Université de Binghamton, l'Université d'État de New York.

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