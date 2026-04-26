ARCHIVES
26 avril 2026
Il y a 40 ans, Tchernobyl : des documents secrets de la Stasi révèlent l’ampleur de la campagne de désinformation soviétique sur la catastrophe nucléaire
Quarante ans après la catastrophe de Tchernobyl, des archives secrètes de la Stasi révèlent l’ampleur d’une désinformation soigneusement orchestrée par les régimes soviétique et est-allemand. Entre mensonges d’État, manipulation de l’opinion et gestion cynique des risques sanitaires, ces documents éclairent les dérives d’un système obsédé par son image.
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A PROPOS DES AUTEURS
Lauren Cassidy est maître de conférences en études germaniques et russes au coeur de l'Université de Binghamton, l'Université d'État de New York.
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Lauren Cassidy est maître de conférences en études germaniques et russes au coeur de l'Université de Binghamton, l'Université d'État de New York.