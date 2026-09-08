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8 septembre 2026

Il y a 20 ans déjà : comment le fil d’actualité de Facebook a inauguré l’ère de l’algorithme

Cela fait vingt ans que Facebook a lancé le « Fil d’actualité » inaugurant une ère où les algorithmes allaient façonner une part toujours plus grande de nos vies.

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , Facebook , réseaux sociaux , connexion , Meta , préjudice , algorithme

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Asher Kessler

Asher Kessler est chercheur en confiance et sécurité de l'IA, Centre pour la confiance numérique et la société, Université de Manchester.