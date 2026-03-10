REVOLUTION TECHNOLOGIQUE

10 mars 2026

Il y a 150 ans, le tout premier appel téléphonique : ces neuf mots qui ont changé le monde

Le 10 mars 1876, dans un laboratoire de Boston, une phrase banale marque pourtant un tournant historique. En prononçant neuf mots transmis pour la première fois électriquement à travers un fil, l’inventeur écossais Alexander Graham Bell ouvre l’ère du téléphone et transforme durablement les communications humaines.