REVOLUTION TECHNOLOGIQUE
10 mars 2026
Il y a 150 ans, le tout premier appel téléphonique : ces neuf mots qui ont changé le monde
Le 10 mars 1876, dans un laboratoire de Boston, une phrase banale marque pourtant un tournant historique. En prononçant neuf mots transmis pour la première fois électriquement à travers un fil, l’inventeur écossais Alexander Graham Bell ouvre l’ère du téléphone et transforme durablement les communications humaines.
A PROPOS DES AUTEURS
Iwan Rhys Morus est professeur d'histoire au département d'histoire et d'histoire galloise de l'Université d'Aberystwyth au Pays de Galles, Royaume-Uni.
