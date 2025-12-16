©
Le président américain Donald Trump s'adresse aux journalistes alors qu'il signe des décrets dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 20 janvier 2025. (Image d'illustration)
CONFIDENCES EXPLOSIVES
16 décembre 2025
« Il n’y a rien qu’il ne puisse faire » : Susie Wiles, la proche conseillère de Trump, secoue la Maison-Blanche avec des confidences brutes
Les confidences de Susie Wiles, cheffe de cabinet de la Maison-Blanche, ont provoqué une onde de choc à Washington. Dans une interview exclusive accordée à Vanity Fair, cette figure centrale de la seconde administration Trump a livré un regard sans détour sur les coulisses du pouvoir et sur la personnalité du président, allant jusqu’à évoquer une « personnalité d’alcoolique » pour décrire son mode de fonctionnement.
