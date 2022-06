Il était une fois un chroniqueur (de talent) nommé Eric Zemmour…

En cette année 2022, Eric Zemmour s'est lancé dans la campagne des élections législatives et de la présidentielle.

Il était et il n’est plus !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ses livres tiraient à des millions d’exemplaires. Il chantait la France, y compris -et bien à tort- celle de Vichy. Mais ses lecteurs pouvaient-ils pour autant être ses futurs électeurs ?

Quand il passait à la télévision, il faisait merveille. Des dizaines de millions de téléspectateurs cumulés. Les chaînes ne partageaient pas ses idées. Mais elles se battaient pour l’avoir car Zemmour, c’était bon pour l’audimat. Pouvait-on transformer ces téléspectateurs subjugués par son verbe en électeurs ?

Zemmour y a cru et s’est lancé dans la campagne présidentielle. Un petit Juif, originaire d’Algérie, président de la République, voilà qui aurait eu de la gueule !

Souvenons-nous de la fable de La Fontaine sur la grenouille et le bœuf… Il a fait un score pitoyable au premier tour. Pas découragé, il a tenté de se faire élire député à Saint-Tropez : battu à plate couture !

Depuis, Zemmour n’est plus grand-chose et il perd ses nerfs. Il a été viré de la piscine du Ritz pour « comportement inapproprié ». Et il a failli échanger des coups avec Jérôme Rivière, un de ses compagnons de Reconquête.

Quelle chaîne voudra encore l’inviter au risque de voir chuter son audience ? Quel éditeur acceptera encore de publier son prochain livre (si livre il y a ?) tant ses ventes s’annoncent médiocres ? Mais Zemmour n’a pas tout perdu : il lui reste une conquête du nom de Sarah.

À Lire Aussi

Législatives : et Macron tendit sa sébile !