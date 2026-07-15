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Des employés de Copy Lab préparent des ensembles de données pour l'IA et entraînent des avatars et des produits d'IA dans les bureaux de l'entreprise.
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VALORISATION DES COMPETENCES

15 juillet 2026

L’IA n’est même pas encore vraiment là mais les jeunes diplômés sont déjà pris au piège de la surproduction d’élites

En France, le diplôme protège du chômage mais ne garantit plus les hauts salaires, bridés par une fiscalité lourde et un culte académique déconnecté du marché. Face à la menace d'automatisation des emplois juniors par l'IA, la valeur du travail ne se mesurera plus à l'effort fourni, mais à la capacité de marier savoirs théoriques et compétences concrètes.

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MOTS-CLES

IA , diplômés , élites , Intelligence Artificielle , longues études , revenus , salaires

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau