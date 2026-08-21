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Une section de l'ordinateur quantique photonique « Lucy » de Quandela lors de la visite du président français au Forum européen sur la puissance de calcul, les sciences et technologies quantiques et les semi-conducteurs au Très Grand Centre de calcul du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à Bruyères-le-Châtel, au sud de Paris, le 22 mai 2026.
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APOCALYPSE NUMERIQUE

21 août 2026

IA + ordinateurs quantiques : et si les scientifiques progressaient bien plus vite que les risques que nous sommes capables de gérer ?

L’intelligence artificielle et l’informatique quantique commencent à se rejoindre, avec des résultats qui pourraient améliorer les performances des modèles d’IA tout en rebattant les cartes de la cybersécurité. Les États, les entreprises et les systèmes de protection seront-ils capables de suivre ?

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ordinateurs quantiques , Intelligence Artificielle , risques , dangers , quantique , technologie , calcul , données , puissance de calcul , innovation , adaptation , banques , vol de données , apocalypse numérique , sécurité , sécurité informatique , progrès , menace

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jocelin Morisson

Jocelin Morisson est journaliste scientifique, auteur et traducteur. Depuis plus de vingt ans, il s’intéresse aux états modifiés de conscience, à la physique quantique et ses implications philosophiques, ainsi qu'aux liens entre science, culture et spiritualité de façon générale.

Il a publié Se Souvenir du Futur, co-écrit avec l’ethnobotaniste Romuald Leterrier. Son dernier ouvrage, Le Secret de la Vie, lui aussi co-écrit avec Romuald Leterrier, est à retrouver aux éditions Guy Trédaniel.

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