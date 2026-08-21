IA + ordinateurs quantiques : et si les scientifiques progressaient bien plus vite que les risques que nous sommes capables de gérer ?

Jocelin Morisson est journaliste scientifique, auteur et traducteur. Depuis plus de vingt ans, il s’intéresse aux états modifiés de conscience, à la physique quantique et ses implications philosophiques, ainsi qu'aux liens entre science, culture et spiritualité de façon générale.

Il a publié Se Souvenir du Futur, co-écrit avec l’ethnobotaniste Romuald Leterrier. Son dernier ouvrage, Le Secret de la Vie, lui aussi co-écrit avec Romuald Leterrier, est à retrouver aux éditions Guy Trédaniel.