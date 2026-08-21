APOCALYPSE NUMERIQUE
21 août 2026
IA + ordinateurs quantiques : et si les scientifiques progressaient bien plus vite que les risques que nous sommes capables de gérer ?
L’intelligence artificielle et l’informatique quantique commencent à se rejoindre, avec des résultats qui pourraient améliorer les performances des modèles d’IA tout en rebattant les cartes de la cybersécurité. Les États, les entreprises et les systèmes de protection seront-ils capables de suivre ?
6 min de lecture
Jocelin Morisson est journaliste scientifique, auteur et traducteur. Depuis plus de vingt ans, il s’intéresse aux états modifiés de conscience, à la physique quantique et ses implications philosophiques, ainsi qu'aux liens entre science, culture et spiritualité de façon générale.
Il a publié Se Souvenir du Futur, co-écrit avec l’ethnobotaniste Romuald Leterrier. Son dernier ouvrage, Le Secret de la Vie, lui aussi co-écrit avec Romuald Leterrier, est à retrouver aux éditions Guy Trédaniel.
Populaires
Jocelin Morisson est journaliste scientifique, auteur et traducteur. Depuis plus de vingt ans, il s’intéresse aux états modifiés de conscience, à la physique quantique et ses implications philosophiques, ainsi qu'aux liens entre science, culture et spiritualité de façon générale.
Il a publié Se Souvenir du Futur, co-écrit avec l’ethnobotaniste Romuald Leterrier. Son dernier ouvrage, Le Secret de la Vie, lui aussi co-écrit avec Romuald Leterrier, est à retrouver aux éditions Guy Trédaniel.