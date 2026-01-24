POLITIQUE
Un écran affichant le logo de Bard AI, une application d'intelligence artificielle conversationnelle développée par Google, et ChatGPT. (Image d'illustration)

©

PARESSE MENTALE

24 janvier 2026

L'IA nuit-elle à votre capacité de réflexion ? Comment reprendre le contrôle de votre cerveau

L’intelligence artificielle promet de nous faire gagner du temps et d’améliorer nos performances. Mais à force de lui déléguer nos tâches intellectuelles, risquons-nous d’y perdre notre capacité à penser par nous-mêmes ? Entre erreurs graves, dépendance cognitive et paresse mentale, comment reprendre le contrôle de notre cerveau à l’ère de l’IA générative ?

Noel Carroll Go to Noel Carroll page

Noel Carroll

Noel Carroll est professeur associé en systèmes d'information de gestion à l'Université de Galway.