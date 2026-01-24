©
Un écran affichant le logo de Bard AI, une application d'intelligence artificielle conversationnelle développée par Google, et ChatGPT. (Image d'illustration)
PARESSE MENTALE
24 janvier 2026
L'IA nuit-elle à votre capacité de réflexion ? Comment reprendre le contrôle de votre cerveau
L’intelligence artificielle promet de nous faire gagner du temps et d’améliorer nos performances. Mais à force de lui déléguer nos tâches intellectuelles, risquons-nous d’y perdre notre capacité à penser par nous-mêmes ? Entre erreurs graves, dépendance cognitive et paresse mentale, comment reprendre le contrôle de notre cerveau à l’ère de l’IA générative ?
5 min de lecture
Noel Carroll est professeur associé en systèmes d'information de gestion à l'Université de Galway.
Populaires
Noel Carroll est professeur associé en systèmes d'information de gestion à l'Université de Galway.