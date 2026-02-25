BIAIS EN SERIE
25 février 2026
IA : mais au fait, pour qui voteraient les chats-bots que vous utilisez au quotidien ?
Le développement de l'IA est dominé par un petit nombre d'entreprises de la Silicon Valley dont les orientations culturelles et politiques favorisent un consensus progressiste.
7 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Jozef Filko est consultant en informatique spécialisé dans la gouvernance numérique et la cybersécurité, et il est également membre bénévole du conseil d'administration de la Fondation slovaque Fides et Ratio.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jozef Filko est consultant en informatique spécialisé dans la gouvernance numérique et la cybersécurité, et il est également membre bénévole du conseil d'administration de la Fondation slovaque Fides et Ratio.