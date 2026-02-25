POLITIQUE
Cette photographie d'illustration montre le logo de ChatGPT, un chatbot basé sur un modèle de langage développé par OpenAI, sur un smartphone à Mulhouse.
See image caption
See copyright

BIAIS EN SERIE

25 février 2026

IA : mais au fait, pour qui voteraient les chats-bots que vous utilisez au quotidien ?

Le développement de l'IA est dominé par un petit nombre d'entreprises de la Silicon Valley dont les orientations culturelles et politiques favorisent un consensus progressiste.

Photo of Jozef Filko
Jozef Filko Go to Jozef Filko page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , démocratie , IA , chatbots , biais , progressistes

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Jozef Filko image
Jozef Filko

Jozef Filko est consultant en informatique spécialisé dans la gouvernance numérique et la cybersécurité, et il est également membre bénévole du conseil d'administration de la Fondation slovaque Fides et Ratio.

