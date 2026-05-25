MINUTE TECH
25 mai 2026
IA, lunettes connectées et smartphones : Google présente sa vision du futur dans la conférence I/O 2026
Gmail, YouTube, Search, Android, lunettes connectées, agents autonomes capables d'acheter et d'organiser à votre place : la conférence I/O 2026 de Google ne ressemblait plus à une présentation de produits, mais à l'annonce d'un nouveau paradigme.
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A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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