MINUTE TECH

25 mai 2026

IA, lunettes connectées et smartphones : Google présente sa vision du futur dans la conférence I/O 2026

Gmail, YouTube, Search, Android, lunettes connectées, agents autonomes capables d'acheter et d'organiser à votre place : la conférence I/O 2026 de Google ne ressemblait plus à une présentation de produits, mais à l'annonce d'un nouveau paradigme.