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Sharam Izadi, vice-président et directeur général de XR chez Google, prend la parole lors de la conférence technologique Google I/O 2026 à Mountain View, en Californie, le 19 mai 2026.
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MINUTE TECH

25 mai 2026

IA, lunettes connectées et smartphones : Google présente sa vision du futur dans la conférence I/O 2026

Gmail, YouTube, Search, Android, lunettes connectées, agents autonomes capables d'acheter et d'organiser à votre place : la conférence I/O 2026 de Google ne ressemblait plus à une présentation de produits, mais à l'annonce d'un nouveau paradigme.

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MOTS-CLES

Google , Intelligence Artificielle , IA agentique , assistant autonome , système , utilisateurs , lunettes , vie privée

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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici