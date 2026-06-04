PANIQUE A BORD
4 juin 2026
IA, industrie culturelle et médias : un boom, 3 morts à l’arrivée ?
Pillage des contenus, modèles à bout de souffle et offensive des Big Tech : au 77e Congrès mondial des médias d'information à Marseille, l'irruption de l'IA cristallise toutes les paniques. Décryptage d'une guerre économique et culturelle où l'Europe joue sa survie.
7 min de lecture
MOTS-CLESIntelligence Artificielle , industrie culturelle , livres , télévision , Big Tech , Union-Européenne
THEMATIQUESTech & IA
Jean-Christophe Boulanger est entrepreneur de presse, cofondateur de Contexte et président du Syndicat de la Presse d’Information Indépendante en Ligne.
David Defendi est écrivain et scénariste. Il a créé la plateforme Genario pour aider les auteurs dans l’écriture des scénarios avec les outils d’intelligence artificielle. Il vient de lancer aussi Genario Studio qui les accompagnera dans toute la réalisation d’un film.
Populaires
Jean-Christophe Boulanger est entrepreneur de presse, cofondateur de Contexte et président du Syndicat de la Presse d’Information Indépendante en Ligne.
David Defendi est écrivain et scénariste. Il a créé la plateforme Genario pour aider les auteurs dans l’écriture des scénarios avec les outils d’intelligence artificielle. Il vient de lancer aussi Genario Studio qui les accompagnera dans toute la réalisation d’un film.