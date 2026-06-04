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Ladina Heimgartner, présidente de WAN-IFRA, directrice des médias et PDG de Ringer Media Suisse, s'adresse au public lors de la cérémonie d'ouverture et de bienvenue du 77e Congrès mondial des médias d'information à Marseille, le 1er juin 2026.
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PANIQUE A BORD

4 juin 2026

IA, industrie culturelle et médias : un boom, 3 morts à l’arrivée ?

Pillage des contenus, modèles à bout de souffle et offensive des Big Tech : au 77e Congrès mondial des médias d'information à Marseille, l'irruption de l'IA cristallise toutes les paniques. Décryptage d'une guerre économique et culturelle où l'Europe joue sa survie.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , industrie culturelle , livres , télévision , Big Tech , Union-Européenne

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Christophe Boulanger

Jean-Christophe Boulanger est entrepreneur de presse, cofondateur de Contexte et président du Syndicat de la Presse d’Information Indépendante en Ligne.

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David Defendi

David Defendi est écrivain et scénariste. Il a créé la plateforme Genario pour aider les auteurs dans l’écriture des scénarios avec les outils d’intelligence artificielle. Il vient de lancer aussi Genario Studio qui les accompagnera dans toute la réalisation d’un film.