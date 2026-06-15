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Les criminels créent même leurs propres chatbots d'IA pour faciliter le piratage et les escroqueries.
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CRIMINALITE 3.0

15 juin 2026

IA, drones et cryptos : les narcotrafiquants en passe de distancer les forces de l’ordre

Drones de surveillance, messageries chiffrées, cryptomonnaies, intelligence artificielle, recrutement via TikTok : les organisations criminelles ne sont plus des bandes artisanales, mais des entreprises du XXIe siècle, capables d'intégrer chaque innovation utile plus vite que les institutions chargées de les combattre... Et de laisser l’État sur le carreau ? Décryptage.

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MOTS-CLES

Criminalité , organisations criminelles , narcotrafic , gangs , avance technologique , Etats démocratiques , intérêts financiers , Sécurité , économie parallèle , course à l'innovation , numérique , drones , applications , cryptomonnaies , IA

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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