Best-Of du 4 au 10 octobre

Défenseil y a 8 heures
Le sous-marin nucléaire russe Kazan, membre du détachement naval russe en visite à Cuba, quitte le port de La Havane le 17 juin 2024. © YAMIL LAGE / AFP
Touché coulé

L'IA, les drones et les capteurs de nouvelle génération pourraient priver les sous-marins de refuges dans l'océan

L’intelligence artificielle et les drones menacent la suprématie furtive des sous-marins. Longtemps indétectables, ces géants des profondeurs pourraient bientôt ne plus avoir d’endroits où se cacher. Des réseaux de capteurs interconnectés, des navires autonomes et des algorithmes prédictifs redessinent en profondeur la guerre sous-marine, faisant de l’océan un espace de plus en plus transparent.

avec David Stupples
author imageDavid Stupples

David Stupples est professeur de génie électrique et électronique et directeur de recherche sur la guerre électronique au City St George's à l'Université de Londres.

