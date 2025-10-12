Touché coulé

L'IA, les drones et les capteurs de nouvelle génération pourraient priver les sous-marins de refuges dans l'océan

L’intelligence artificielle et les drones menacent la suprématie furtive des sous-marins. Longtemps indétectables, ces géants des profondeurs pourraient bientôt ne plus avoir d’endroits où se cacher. Des réseaux de capteurs interconnectés, des navires autonomes et des algorithmes prédictifs redessinent en profondeur la guerre sous-marine, faisant de l’océan un espace de plus en plus transparent.