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Cette photographie montre une figurine devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, le 13 février 2026.
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EXPLICATIONS

9 juillet 2026

IA : Anthropic annonce que Claude pense de manière autonome même sans prompt et voilà ce qu’il en est vraiment

En annonçant la découverte du « J-space » au sein de son modèle Claude, Anthropic ravive les débats sur la cognition artificielle en s'appuyant sur des analogies neuroscientifiques dont la mise en scène sémantique et éthique interroge.

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , Claude , Anthropic , J-space , cognition artificielle

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.