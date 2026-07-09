EXPLICATIONS
9 juillet 2026
IA : Anthropic annonce que Claude pense de manière autonome même sans prompt et voilà ce qu’il en est vraiment
En annonçant la découverte du « J-space » au sein de son modèle Claude, Anthropic ravive les débats sur la cognition artificielle en s'appuyant sur des analogies neuroscientifiques dont la mise en scène sémantique et éthique interroge.
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THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.
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A PROPOS DES AUTEURS
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.