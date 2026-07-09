EXPLICATIONS

IA : Anthropic annonce que Claude pense de manière autonome même sans prompt et voilà ce qu’il en est vraiment

En annonçant la découverte du « J-space » au sein de son modèle Claude, Anthropic ravive les débats sur la cognition artificielle en s'appuyant sur des analogies neuroscientifiques dont la mise en scène sémantique et éthique interroge.