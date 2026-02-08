POLITIQUE
Stacey Wilson Hunt, Robin Wright, Michael Kelly, Frank Pugliese et Melissa Gibson prennent la parole lors de l’événement FYSEE de Netflix pour la série « House of Cards », aux studios Raleigh, le 4 juin 2019 à Los Angeles, en Californie.
"JEUX DE POUVOIR"

8 février 2026

House of Cards, Borgen, Baron Noir : voilà comment certaines séries TV sont devenues des acteurs politiques à part entière

De House of Cards à Borgen, en passant par Baron noir, les séries politiques ne se contentent plus de raconter le pouvoir : elles en façonnent les imaginaires. Dans leur livre "Jeux de pouvoir. Quand les politologues regardent des séries" (éditions du Cerf), Bruno Cautrès et Virginie Martin analysent la manière dont ces fictions sont devenues de véritables acteurs du débat démocratique.

Photo of Bruno Cautrès
Photo of Virginie Martin
Bruno Cautrès Go to Bruno Cautrès page et Virginie Martin Go to Virginie Martin page

13 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Cautrès image
Bruno Cautrès

Bruno Cautrès est chercheur CNRS et a rejoint le CEVIPOF en janvier 2006. Ses recherches portent sur l’analyse des comportements et des attitudes politiques. Au cours des années récentes, il a participé à différentes recherches françaises ou européennes portant sur la participation politique, le vote et les élections. Il a développé d’autres directions de recherche mettant en évidence les clivages sociaux et politiques liés à l’Europe et à l’intégration européenne dans les électorats et les opinions publiques. Il est notamment l'auteur de Les européens aiment-ils (toujours) l'Europe ? (éditions de La Documentation Française, 2014) et Histoire d’une révolution électorale (2015-2018) avec Anne Muxel (Classiques Garnier, 2019).

Virginie Martin image
Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Co-fondatrice de Spirales Institut.

