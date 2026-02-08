"JEUX DE POUVOIR"
8 février 2026
House of Cards, Borgen, Baron Noir : voilà comment certaines séries TV sont devenues des acteurs politiques à part entière
De House of Cards à Borgen, en passant par Baron noir, les séries politiques ne se contentent plus de raconter le pouvoir : elles en façonnent les imaginaires. Dans leur livre "Jeux de pouvoir. Quand les politologues regardent des séries" (éditions du Cerf), Bruno Cautrès et Virginie Martin analysent la manière dont ces fictions sont devenues de véritables acteurs du débat démocratique.
13 min de lecture
MOTS-CLESvirginie martin , Bruno Cautrès , jeux de pouvoir , Quand les politologues regardent des séries , séries TV , séries télévisées , The West Wing , scandal , the good fight , House of Cards , the loudest voice , the good wife , Borgen , Baron Noir , years and years , Politque , politologue , éditions du Cerf , série culte , démocratie , Netflix , SVOD , streaming
THEMATIQUESPolitique
Bruno Cautrès est chercheur CNRS et a rejoint le CEVIPOF en janvier 2006. Ses recherches portent sur l’analyse des comportements et des attitudes politiques. Au cours des années récentes, il a participé à différentes recherches françaises ou européennes portant sur la participation politique, le vote et les élections. Il a développé d’autres directions de recherche mettant en évidence les clivages sociaux et politiques liés à l’Europe et à l’intégration européenne dans les électorats et les opinions publiques. Il est notamment l'auteur de Les européens aiment-ils (toujours) l'Europe ? (éditions de La Documentation Française, 2014) et Histoire d’une révolution électorale (2015-2018) avec Anne Muxel (Classiques Garnier, 2019).
Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Co-fondatrice de Spirales Institut.
