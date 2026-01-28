POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
François Hollande et Olivier Faure alors qu'ils assistent à un débat parlementaire axé sur le budget 2026 à l'Assemblée nationale, le 3 novembre 2025.

©

François Hollande et Olivier Faure alors qu'ils assistent à un débat parlementaire axé sur le budget 2026 à l'Assemblée nationale, le 3 novembre 2025.

PETITES MEUTES ENTRE AMIS

28 janvier 2026

Hollandisation nationale mais alliances insoumises locales : ce en-même-temps du PS qui ne semble pas émouvoir les électeurs de gauche

Malgré les critiques de certains leaders du PS contre LFI sur le plan national, des alliances avec La France insoumise vont être actées sur le plan local et devraient être conduites lors de la campagne des municipales, notamment pour le second tour.

Photo of Gaël Brustier
Photo of Christophe Bouillaud
Gaël Brustier Go to Gaël Brustier page et Christophe Bouillaud Go to Christophe Bouillaud page

17 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

PS , Parti Socialiste , LFI , Jean-Luc Mélenchon , Olivier Faure , François Hollande

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Gaël Brustier image
Gaël Brustier

Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).

Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.

Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).

Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).

Christophe Bouillaud image
Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.