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Blurred backgroundLa crise énergétique est une nouvelle menace pour l'hiver 2026.
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CRISE ENERGETIQUE

1 octobre 2026

Hiver 2026 : l’Europe prise en étau entre l’Ours, l’Oncle Sam et la peur de grelotter

À l’approche de l’hiver, l’Europe se retrouve prise entre des stocks de gaz encore insuffisants, des approvisionnements énergétiques sous tension et des partenaires dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec les siens. Entre le recentrage américain, le poids persistant de la Russie sur le marché énergétique et le risque d’un retour du froid, la sécurité énergétique européenne apparaît plus dépendante que jamais des choix de Washington, de Moscou… et du thermomètre.

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MOTS-CLES

Crise énergétique , gaz , nucléaire , pression , tarifs , prix , États-Unis , europe , France , prix de l'énergie , prix de l'électricité , Guerre en Ukraine , Russie , Chine , hiver , froid

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Hash 16

H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".

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