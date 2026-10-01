CRISE ENERGETIQUE

Hiver 2026 : l’Europe prise en étau entre l’Ours, l’Oncle Sam et la peur de grelotter

À l’approche de l’hiver, l’Europe se retrouve prise entre des stocks de gaz encore insuffisants, des approvisionnements énergétiques sous tension et des partenaires dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec les siens. Entre le recentrage américain, le poids persistant de la Russie sur le marché énergétique et le risque d’un retour du froid, la sécurité énergétique européenne apparaît plus dépendante que jamais des choix de Washington, de Moscou… et du thermomètre.