Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron dans la cour du palais présidentiel de l'Elysée, le 21 juin 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Brigitte Macron aime faire la cuisine. Ça la détend, a-t-elle confié alors qu’elle était interviewée lors de l’émission Les douze coups de midi.

Et c’est pour son mari qu’elle fait la cuisine. Tous les soirs, a-t-elle dit, elle lui prépare « une omelette aux lardons, des pommes sautées et une salade ». Et au prix d’un effort qu’on est en droit de juger surhumain, elle renonce à lui faire une mousse au chocolat Trogneux.

Si Brigitte prépare de ses blanches mains ce menu merveilleux, c’est pour, dit-elle, qu’Emmanuel « garde sa ligne ». À notre connaissance, il y a des dizaines de cuisiniers à l’Élysée. Il est fort probable qu’ils ne font pas autant qu’elle attention à la ligne du chef de l’État. Et qu'ils lui mitonnent des potées auvergnates et des choucroutes alsacienne.

C’est à cause de cela que Brigitte leur donne congé tous les soirs. Nous sommes allés sur le site Marmiton pour vérifier les qualités nutritionnelles du menu de la femme du président.

Et là, question minceur, c’est la catastrophe. Les lardons c’est gras, très gras. Les pommes sautées baignent dans l'huile. Et il y a encore plus d'huile dans la salade.

De quoi être inquiet sur la sveltesse du chef de l’État. S’il est réélu et qu’il continue à manger les plats de sa femme, dans cinq ans il battra tous les records de Gérard Larcher.

