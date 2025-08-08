"Tel maître, tel chien"... ou pas

Les chiens de type molossoïde sont dangereux et ne devraient pas être mis entre toutes les mains

Dans le Loiret, en ce début de mois d’août, un enfant de neuf ans a été tué par le chien familial. Le jeune enfant avait été laissé seul avec le molosse, connu pour sa mâchoire impressionnante lui permettant de développer une pression de morsure de 328 PSI. A en croire les spécialistes, ce chien originellement spécialisé dans la protection du bétail serait exceptionnel en raison de son anatomie et de sa musculature, notamment au niveau des joues. Les comportementalistes canins, aux vidéos Youtube très regardées, à l’image d’Educ Dog ou d’Esprit Dog, aiment rappeler que tous les chiens peuvent être dangereux et que tous les chiens peuvent être éduquées. Au fond, le maître ferait le chien. Il devrait lui apprendre à ne pas avoir peur, à se repérer correctement dans son environnement, à être bien sa peau et heureux en compagnie de son maître.