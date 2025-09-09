Déséquilibré de la terreur

LFI / PS : et si la peur était en train de changer de camp ?

A la faveur de la chute du gouvernement Bayrou, les Socialistes, par la voix de Boris Vallaud, se sont présentés comme les successeurs naturels du Béarnais à Matignon, réclamant au président Macron le droit de gouverner. Un choix aux antipodes de celui de la France Insoumise qui continue à réclamer la démission du chef de l'Etat. Devant de telles divisions, le Front Populaire paraît plus divisé que jamais et la guerre des gauches semble poindre. Décryptage.