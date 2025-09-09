Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Politiqueil y a 46 minutes
Jean-Luc Mélenchon (à droite), chef du parti de gauche La France Insoumise (LFI), s'entretient avec Olivier Faure, membre du Parti socialiste, lors d'une conférence de presse à Paris, le 19 mai 2022, pour présenter le programme de la coalition de gauche Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) en vue des élections législatives françaises de 2022. (Photo de Thomas SAMSON / AFP)
Déséquilibré de la terreur

LFI / PS : et si la peur était en train de changer de camp ?

A la faveur de la chute du gouvernement Bayrou, les Socialistes, par la voix de Boris Vallaud, se sont présentés comme les successeurs naturels du Béarnais à Matignon, réclamant au président Macron le droit de gouverner. Un choix aux antipodes de celui de la France Insoumise qui continue à réclamer la démission du chef de l'Etat. Devant de telles divisions, le Front Populaire paraît plus divisé que jamais et la guerre des gauches semble poindre. Décryptage.

avec Gabriel RobinetPhilippe Moreau-Chevrolet
author imageGabriel Robin

Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).

Voir la bio »
author imagePhilippe Moreau-Chevrolet

Philippe Moreau-Chevrolet est communicant et co-fondateur de l'agence de conseils en communication MCBG Conseil.

Voir la bio »

LFI / PS : et si la peur était en train de changer de camp ?

