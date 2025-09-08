Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Politiqueil y a 3 heures
Édouard Philippe (à droite), alors nouvellement Premier Ministre, participe à la matinale de France Inter, avec Patrick Cohen (2e à gauche), journaliste de la station de radio France Inter et le journaliste français Thomas Legrand (2e à droite) à la Maison de la Radio à Paris le 18 mai 2017. (Photo de GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)
Scandale médiatique

“FranceInterGate” : les trois angles morts de Thomas Legrand, Patrick Cohen et des défenseurs acharnés du service public de l’audiovisuel

Que Thomas Legrand et Patrick Cohen aient des convictions et qu’ils puissent les exprimer à l’antenne est leur droit le plus strict. Qu’ils soient incapables d’entendre l’exaspération de millions de Français face au grand piratage idéologique du service public est un déni de démocratie d’autant plus profond qu’il repose sur le mépris de tous ceux qui, ayant des opinions différentes, s’en trouveraient nécessairement dans l’erreur ou dans le vice politique.

avec Paul-François Paoli
author imagePaul-François Paoli

Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). 

