Scandale médiatique

“FranceInterGate” : les trois angles morts de Thomas Legrand, Patrick Cohen et des défenseurs acharnés du service public de l’audiovisuel

Que Thomas Legrand et Patrick Cohen aient des convictions et qu’ils puissent les exprimer à l’antenne est leur droit le plus strict. Qu’ils soient incapables d’entendre l’exaspération de millions de Français face au grand piratage idéologique du service public est un déni de démocratie d’autant plus profond qu’il repose sur le mépris de tous ceux qui, ayant des opinions différentes, s’en trouveraient nécessairement dans l’erreur ou dans le vice politique.