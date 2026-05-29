ATLANTI-CULTURE
29 mai 2026
"Hélène et Paul Morand, un couple sulfureux" de David Bonneau : le récit passionnant du couple le plus sulfureux de la littérature
Le livre "Hélène et Paul Morand, un couple sulfureux" de David Bonneau est publié aux éditions Plon.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESculture , culture tops , Hélène et Paul Morand , couple sulfureux , littérature , biographie , David Bonneau
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Jacqueline Le Bris est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jacqueline Le Bris est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).