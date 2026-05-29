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Le livre "Hélène et Paul Morand, un couple sulfureux" de David Bonneau est publié aux éditions Plon.
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ATLANTI-CULTURE

29 mai 2026

"Hélène et Paul Morand, un couple sulfureux" de David Bonneau : le récit passionnant du couple le plus sulfureux de la littérature

Le livre "Hélène et Paul Morand, un couple sulfureux" de David Bonneau est publié aux éditions Plon.

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culture , culture tops , Hélène et Paul Morand , couple sulfureux , littérature , biographie , David Bonneau

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jacqueline Le Bris pour Culture-Tops

Jacqueline Le Bris est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).