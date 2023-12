Hauts salaires et bas salaires : les lieux de travail sont de plus en plus ségrégués : quelles conséquences politiques ?

Bien que ces points sont avancés comme des causes essentielles de cette tendance à l'isolement des 10% les mieux pays - c'est-à-dire la part des salariés appartenant au même groupe de salaires dans une même entreprise - il est difficile de tirer des conclusions définitives sur ce sujet. D'abord, parce que comme le notent les auteurs dans la conclusion de leur étude, d'autres travaux sont nécessaires pour que ces résultats soient considérés comme scientifiquement solides et que les causes soient bien comprises. Ensuite, parce que derrière cette tendance globale se cachent sûrement d'importantes disparités selon les secteurs. En effet, les auteurs ont estimé l'influence de chaque secteur sur ce qu'ils nomment l'isolement des salariés du top 10%. Or, ils observent (tableau 4, annexe p. 11) que cet isolement est influencé de façon hétérogène par le secteur, avec deux secteurs qui jouent un rôle majeur: le manufacturier et le financier, et d'autre dans lesquels les évolutions sont plus faibles, notamment la vente et les activités support.

Autrement dit, c'est avant tout dans le secteur manufacturier et dans la finance que les salariés appartenant au 10% des salaires les plus élevés sont davantage entre eux et isolés. Si tel est le cas, cela implique avant tout que la tendance observée est liée à la robotisation, au numérique et à la globalisation; trois forces contre lesquelles il serait absurde de s'opposer en réglementant ou en intervenant directement. Au fond, cela confirme d'autres travaux économiques qui observent que ces forces techniques et économiques favorise une forme de fragmentation de la société en permettant à des secteurs à forte valeur ajoutée de s'internationaliser et en réduisant, de ce fait, leurs interactions avec le reste des secteurs nationaux.