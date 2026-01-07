©
Les reflets sur l'écran d'un smartphone des logos du DMA et des plateformes en ligne Google, Facebook, LinkedIn, Amazon, Apple Store et TikTok.
HAINE A GEOMETRIE VARIABLE
7 janvier 2026
HateAid, l'ONG chouchou des verts allemands qui dépense des milliards public pour censurer les discours en ligne
Présentés comme des acteurs indépendants chargés de signaler les contenus illégaux en ligne, les « signaleurs de confiance » du Digital Services Act européen entretiennent en réalité des liens étroits avec les États qui les désignent et les financent. Le cas de l’organisation allemande HateAid illustre les ambiguïtés — et les dérives potentielles — de ce dispositif.
7 min de lecture
John Rosenthal est un journaliste et commentateur politique spécialisé dans les affaires européennes.
