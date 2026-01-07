HAINE A GEOMETRIE VARIABLE

7 janvier 2026

HateAid, l'ONG chouchou des verts allemands qui dépense des milliards public pour censurer les discours en ligne

Présentés comme des acteurs indépendants chargés de signaler les contenus illégaux en ligne, les « signaleurs de confiance » du Digital Services Act européen entretiennent en réalité des liens étroits avec les États qui les désignent et les financent. Le cas de l’organisation allemande HateAid illustre les ambiguïtés — et les dérives potentielles — de ce dispositif.