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Le président américain Donald Trump et le prince héritier Mohammed ben Salmane s'entretiennent avant une cérémonie à la Cour royale de Riyad, le 13 mai 2025.
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L’EFFET TRUMP ?

14 juin 2026

Guerres au Moyen-Orient : l’image des États-Unis dans le monde arabe s’effondre. Le divorce est-il définitif pour autant ?

Les données de l’Arab Barometer, publiées dans Foreign Affairs, sont formelles : la cote des États-Unis s’est effondrée dans les pays arabes pivots, au profit de la Chine et de la Russie. La revue en tire une conclusion tranchée – Washington aurait définitivement perdu le monde arabe. Les chiffres, lus jusqu’au bout, racontent une histoire plus complexe.

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MOTS-CLES

États-Unis , Donald Trump , Moyen-Orient , Guerre en Iran , Qatar , Emirats Arabes Unis , Arabie Saoudite , Chine , Russie , Vladimir Poutine , Xi Jinping , israël , Arab Barometer , Foreign Affairs , image États-Unis monde arabe , opinion publique arabe , guerre Iran , Trump Moyen-Orient , Chine Russie monde arabe , sondage monde arabe 2025 , influence américaine Moyen-Orient , Jordanie Liban Irak sondage

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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