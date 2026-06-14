L’EFFET TRUMP ?

14 juin 2026

Guerres au Moyen-Orient : l’image des États-Unis dans le monde arabe s’effondre. Le divorce est-il définitif pour autant ?

Les données de l’Arab Barometer, publiées dans Foreign Affairs, sont formelles : la cote des États-Unis s’est effondrée dans les pays arabes pivots, au profit de la Chine et de la Russie. La revue en tire une conclusion tranchée – Washington aurait définitivement perdu le monde arabe. Les chiffres, lus jusqu’au bout, racontent une histoire plus complexe.